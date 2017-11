Sorteio da Mega-Sena pode pagar R$ 16 milhões nesta terça Apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica do país até as 19h

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 16 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.985. Os números serão sorteados às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (7) em Brasília (DF).Segundo o G1, o concurso é parte da "Mega Semana da República", que fará três sorteios nesta semana, excepcionalmente. Além do sorteio de hoje, será realizado outro na quinta (9); o último será feito no sábado (11).

As apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica do país até as 19h (de Brasília).