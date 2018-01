STJ debate possíveis cenários do julgamento de Lula no TRF-4 Segundo jornal, tribunal trabalha com a hipótese de uma segunda condenação ao petista

Foto: © REUTERS / Paulo Whitaker O Superior Tribunal de Justiça (STJ) está discutindo, nos bastidores, alguns dos cenários relativos ao julgamento do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal (TRF-4), marcado para 24 de janeiro. Na visão dos ministros, segundo o jornal Folha de S. Paulo, uma condenação unânime pelo placar de 3 a 0 dificultaria a possibilidade de o órgão conceder liminar ao petista. O placar de 2 a 1 garantiria um respiro ao ex-presidente.O julgamento diz respeito ao tríplex do Guarujá supostamente dado a Lula por uma empreiteira. Em primeira instância, o petista foi condenado pelo juiz Sergio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão.