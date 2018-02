Internacional Suicida lança granada na sede diplomática dos EUA "O atacante jogou a granada para dentro da embaixada e depois "se suicidou com um dispositivo explosivo""

Uma pessoa não identificada se suicidou hoje, quinta-feira (22), em frente à embaixada dos Estados Unidos em Montenegro, depois de lançar uma granada de mão no interior da sede diplomática. As informações são da agência de notícias EFE. Montenegro é uma pequena e montanhosa república situada nos Balcãs, no sudeste da Europa.

A legação diplomática americana foi a primeira a se referir ao incidente, emitindo um alerta de segurança onde pediu aos seus cidadãos para "evitar a embaixada até novo aviso" além de "multidões ou manifestações".

Embora, no início, os Estados Unidos não deram mais detalhes sobre os motivos do alerta, mais tarde a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, confirmou uma "pequena explosão perto do recinto" diplomático. Heather não informou sobre danos pessoais ou materiais no ataque.

Por sua vez, o Governo de Montenegro confirmou que uma pessoa não identificada atacou a embaixada americana com um bomba, "provavelmente" uma granada de mão.

De acordo com esta versão, o atacante jogou a granada para dentro da embaixada e depois "se suicidou com um dispositivo explosivo". Veículos de imprensa locais já tinham informado que as duas explosões ocorreram em uma diferença de poucos segundos.

Os promotores montenegrinos, em parceria com os funcionários americanos, estão trabalhando para identificar o autor do ataque e descobrir suas causas. A embaixada americana informou que hoje permanecerá fechada para os procedimentos de vistos e que só atenderá cidadãos americanos em casos de emergência.