Javalis Selvagens Tailândia quer controlar filme sobre resgate em caverna Cinco produtoras já manifestaram interesse em contar a história

Foto: Getty Images

OMinistério da Cultura da Tailândia pretende instituir uma comissão para supervisionar os filmes a serem produzidos sobre os "Javalis Selvagens", time de futebol que ficou preso por duas semanas na caverna de Tham Luang, no norte do país. O anúncio foi feito pelo ministro Vira Rojpojchanatarat, após uma reunião na noite da última quinta-feira (19). Na semana que vem, a proposta será apresentada ao primeiro-ministro do país, Prayuth Chan-ocha.

A ideia é que a comissão seja formada por diversos setores do governo, entre eles os ministros da Cultura, do Turismo e das Relações Exteriores, além de profissionais do ramo cinematográfico. De acordo com Vira, cinco produtoras já manifestaram interesse em contar a história. Apesar de o objetivo declarado da comissão ser "proteger os direitos dos jovens e do treinador", já se observa que as autoridades tailandesas tentam explorar a história para exaltar os méritos do governo no salvamento e promover uma reconciliação nacional.

A retórica utilizada pela junta militar que ocupa o poder no país desde 2014 é uma tentativa de adquirir legitimidade perante a população. (ANSA)