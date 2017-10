Consequências Temer é o presidente mais impopular do mundo, revela pesquisa

Foto: Henry Milleo/Gazeta do Povo

Quando a questão é impopularidade, o presidente Michel Temer (PMDB) é o campeão mundial em ranking elaborado pelo Grupo Eurasia.

Com apenas 3% de aprovação, o brasileiro fica atrás do presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Envolvido em denúncias de corrupção, como seu colega brasileiro, Zuma tem mais que o dobro da popularidade do peemedebista: 18%.

Temer perde também para Nicolás Maduro, da Venezuela, país que enfrenta a mais grave crise econômica da América Latina. Apesar da inflação nas nuvens e desabastecimento, o governo Maduro tem 23% de apoio.

A lista dos líderes “mais impopulares” conta ainda com o mexicano Enrique Penã Nieto, com 28% de aprovação; a britânica Theresa May, que tem 31% de aprovação e lidera processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE); Donald Trump, com 37%; e o francês Emmanuel Macron, que caiu para 45% após reações internas aos seus projetos de reformas.