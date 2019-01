Brumadinho Tragédia em MG tem ao menos 9 mortos e cerca de 300 sumidos Bombeiros estimam entre 265 e 355 desaparecidos; 189 pessoas foram resgatadas vivas até o momento

Ao menos nove pessoas foram encontradas mortas após o rompimento de uma barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (25). O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais divulgou um boletim na madrugada deste sábado (26), diz o UOL.

O Corpo de Bombeiros apontou ainda que entre 265 e 355 pessoas estão desaparecidas. Foram resgatadas com vida 189 pessoas até o momento. Segundo o UOL, as vítimas, retiradas debaixo da lama despejada com os rompimentos ainda não foram identificadas.

O presidente da Vale, Fabio Schvarstman, disse estar "consternado" com o rompimento da barragem da mineradora e afirmou que não conhece as causas da tragédia nem sua dimensão exata.

Um gabinete de crise da tragédia em Brumadinho está sendo estruturado na Faculdade Asa, que fica a pouco mais de seis quilômetros do local do acidente.

Em entrevista a uma rádio de Brumadinho, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o rompimento da barragem da cidade poderia ser evitado.