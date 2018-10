Internacional Trem sai do trilho atinge multidão e deixa cerca de 58 mortos na Índia Uma testemunha afirmou que a buzina do trem não foi acionada

Foto: Reuters

Um trem de passageiros que trafegava em alta velocidade atingiu uma multidão e matou pelo menos 58 pessoas na cidade de Amritsar, no norte da Índia. Outras 50 pessoas ficaram feridas no acidente, na madrugada desta sexta-feira (19).

A tragédia aconteceu durante um festival em uma área perto dos trilhos. As pessoas estavam assistindo uma queima de fogos de artifício e não ouviram o barulho do trem se aproximando.

Segundo a agência de notícias Press Trust of India, no momento do acidente dois trens se cruzaram no local, limitando a fuga das pessoas. Apenas um deles atingiu a multidão, no entanto.

Trem não buzinou

Uma testemunha afirmou que a buzina do trem não foi acionada e que o veículo não reduziu a velocidade ao atravessar a área, que tem casas dos dois lados dos trilhos.

O homem que perdeu dois irmãos no acidente, contou que a multidão invadiu a linha do trem para observar melhor os fogos. Outra testemunha disse que, por causa da queima, ninguém ouviu a aproximação do trem.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, usou sua conta no Twitter para lamentar o acidente.

"Extremamente triste pelo acidente de trem em Amritsar. É uma tragédia de partir o coração. Minhas mais profundas condolências às famílias que perderam seus entes queridos e rezo para que os feridos se recuperem rapidamente", escreveu Modi

Acidentes de trem na Índia têm sido comuns nos últimos anos. Em 2016, 146 pessoas morreram depois que um trem de passageiros descarrilou no estado de Uttar Pradesh.

Fonte: R7.