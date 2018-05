Tríplex Do Lula Foi Vendido! Com um lance a menos de cinco minutos do fim do leilão, o tríplex no Guarujá cuja propriedade foi atribuída ao ex-presidente Lula pela Justiça, foi arrematado por R$ 2,2 milhões, preço mínimo. A compradora é uma empresa. O valor será revertido para a Petr

Na noite de segunda-feira, um interessado de Piracicaba ofereceu o valor mínimo. No entanto, o lance foi retirado no início da tarde desta terça-feira. Às 13h55, no entanto, outro lance foi dado pelo valor mínimo. O autor se identificou no site da administradora do leilão como “Guarujapar” e indicou residência em Brasília mas não se sabe sua identidade real.

Segundo a Marangoni Leilões, aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível, ficará sujeito às penalidades especificadas no Código Penal referentes ao “impedimento, perturbação ou fraude de arrematação judicial”, que pode levar a uma pena de dois meses a um ano.

O leilão começou no dia 16 de março e terminou às 14 horas desta terça-feira. O preço de R$ 2,2 milhões foi definido após avaliação da Polícia Federal e leva em conta o valor do imóvel e das melhorias feitas pela OAS a pedido da família de Lula, conforme afirma a acusação do Ministério Público Federal

Segundo o site da gestora do leilão, o imóvel tem uma sala com varanda, cozinha, área de serviço, lavabo e uma suíte no primeiro pavimento. O segundo andar conta com três quartos, um deles uma suíte, um banheiro e um hall de distribuição. Por fim, no terceiro pavimento há uma sala e a parte externa do tríplex, com área de churrasqueira e piscina.

“Existe um elevador que integra os três andares, sendo que não foi possível verificar seu funcionamento visto que a luz da unidade não esta ligada. Imóvel e moveis (armário e camas) em bom estado de conservação, com exceção dos moveis da área externa (coifa e armários), que apresentam sinais de desgaste e ferrugem”, explica a Marangoni Leilões na página que destaca que o tríplex tem localização privilegiada, em frente da praia, no bairro Jardim Astúrias e que atualmente está desocupado.

O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão no proceso que investiga a propriedade do tríplex. Há um mês, o petista cumpre sua pena na Superintendência da Policia Federal em Curitiba.