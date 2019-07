Donald Trump Trump afirma que embaixador britânico nos EUA é ‘um cara muito burro’ O presidente americano também não poupou críticas à primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, por sua "estratégia tola" para o Brexit

O embaixador britânico nos EUA, Kim Darroch (à direita), durante evento com Donald Trump e a primeira-ministra, Theresa May, em Washington: ele agora é persona non grata do republicano - 27/01/2017 (Carlos Barria/Reuters)

O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira, 9, que o embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos é “um cara muito burro”, apenas um dia depois de declarar que cortaria laços com o diplomata após o vazamento de informações em que ele descreve o republicano como uma pessoa “incapaz” para o cargo que ocupa.

O líder americano ainda usou o Twitter para criticar a primeira-ministra britânica Theresa May em relação ao processo de saída da União Europeia (UE). Trump afirmou que havia dito à May como ela deveria fazer o acordo com o bloco europeu, mas que “ao insistir em sua estratégia tola, ela foi incapaz de conclui-lo.”

Os ataques foram a reposta de Trump ao conteúdo de uma série de emails vazados no último domingo 7. Nas mensagens, o embaixador Kim Darroch revela suas opiniões pouco positivas sobre o governo “atrapalhado” de Trump.

A fala agressiva do líder americano foi feita pouco depois do governo do Reino Unido reafirmar seu “apoio total” ao diplomata. Ainda nesta terça, a filha do presidente, Ivanka, desmarcou um encontro que tinha com o embaixador britânico para discutir a situação, segundo informações da emissora BBC.

Um porta-voz da primeira-ministra interina Theresa May defendeu Darroch, afirmando que ele é uma “autoridade respeitosa e competente do governo britânico”, confirmando ainda que não existem planos de uma conversa entre May e Trump para debater a relação entre os países após os vazamentos.

“O desequilibrado embaixador que o Reino Unido enviou para os Estados Unidos não é alguém com quem estamos felizes, é um cara muito burro”, escreveu Trump em sua conta no Twitter na manhã de hoje.

“Ele deveria falar com seu país, com a primeira-ministra May, sobre sua falhada negociação do Brexit e não estar chateado com as minhas críticas sobre o quão mal administrada foi essa questão”, continuou o líder.

“Eu não conheço o embaixador mas já me disseram que ele é um grande bobo. Digam a ele que agora os Estados Unidos têm a melhor Economia e Exército de todo o mundo, de longe, e que ambos estão apenas crescendo, mais e melhor. Muito obrigada, senhor presidente!”, completou Trump, em um auto elogio.