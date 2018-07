Internacional Trump manda recado a presidente do Irã alertando reação com "consequências históricas" "Usando sua conta no Twitter o presidente americano usou letras maiúsculas"

23/07/2018

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou letras maiúsculas em seu Twitter para dizer ao presidente iraniano, Hassan Rohani, que "não volte nunca mais a ameaçar os EUA" se não quiser "sofrer consequências históricas". A declaração de Trump nesta segunda-feira (23) é uma resposta a um discurso de Rohani que recomendou aos Estados Unidos "não brincarem com fogo" já que começar um conflito com Teerã representaria "a mãe de todas as guerras". "Ao presidente iraniano Rohani: Nunca mais volte a ameaçar os Estados Unidos ou sofrerá consequências como as que poucos sofreram antes na história. Já não somos um país que aguentará suas palavras de violência e morte. Seja cauteloso!", escreveu Trump. De acordo com agências, em maio, Trump retirou os EUA do acordo nuclear multilateral de 2015 com o Irã e voltou a impor sanções a Teerã, que entrarão em vigor em agosto e ameaçam afundar a já maltratada economia iraniana. Trump disse que o Irã vinha trapaceando o acordo, criado para impedir que o país desenvolvesse seu programa nuclear.