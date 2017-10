Novidade Uber lança cartão de crédito sem anuidade Novidade estará disponível nos Estados Unidos a partir de 2 de novembro, mas companhia diz que "não há previsão para a chegada do produto no Brasil"

Cartão de crédito da Uber não tem previsão de chegada no Brasil Foto: Site Uber/Reprodução

O aplicativo de transportes Uber lançou na quarta-feira (25), nos Estados Unidos, um cartão de crédito sem anuidade. O plástico tem a bandeira Visa e foi criado em parceria com o banco Barclays.

O Uber Visa Card vai funcionar com um programa de fidelidade e dará pontos aos usuários de acordo com suas transações: 4% de volta em gastos com comida (restaurantes, bares e UberEats); 3% de volta em gastos com viagens (hotéis, passagens aéreas e aluguéis de imóveis); 2% de volta em compras online, que incluem corridas de Uber e pagamento de serviços como streaming de música e vídeo; e 1% de volta nas demais despesas.

Os usuários do cartão poderão trocar os pontos acumulados por créditos em corridas de Uber, cash back ou cartões-presente.

A novidade estará disponível nos Estados Unidos a partir de 2 de novembro. O site EXAME entrou em contato com a Uber, que afirmou que “ainda não há previsão para a chegada do cartão no Brasil”.

Brasil

Por aqui, aplicativos rivais do Uber também investem em recompensas para atrair usuários. Estreou nesta semana em São Paulo o 4Move, que oferece um programa de recompensas por uso e indicação de amigos.

Os prêmios variam de acordo com a quantidade de pontos acumulados e podem ser ingresso de cinema, crédito em conta, viagens (Disney, Cancún ou cruzeiro nacional), iPhone ou MacBook.