Um mês após internação, Temer volta a hospital Presidente tem uma artéria coronariana parcialmente obstruída

Foto: © Darren Ornitz / Reuters

Um mês após a internação para tratar de obstrução urológica, Michel Temer terá de voltar ao hospital. Agora, para fazer um cateterismo, procedimento utilizado para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o peemedebista tem parcialmente obstruída uma artéria coronariana, descoberta no início do mês passado. O tratamento será feito no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para onde Temer viaja ainda nesta sexta-feira (24).