Verão começa nesta quinta; estação terá águas mais frias e menos calor A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Odia mais longo de 2017 será esta quinta-feira (21), data que marca o início do Verão no Hemisfério Sul. A partir das 14h28 (hora de Brasília), começa a estação das altas temperaturas.

A previsão do tempo, no entanto, é um pouco diferente para este ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que acredita que o país enfrentará meses de águas frias e menos calor.

O motivo é o fenômeno La Niña. Conforme o Inmet, as águas terão temperaturas mais frias em todo o Pacífico Sul, começando na costa do Peru e seguindo por 10 mil km. "Essas águas mais frias geram circulações na América do Sul", disse Expedito Rebello, coordenador do instituto, ao G1.

O mar ficará mais frio até março, principalmente, no Sudeste e no Centro-Oeste, além de parte do Norte. A expectativa dos especialistas é que o fenômeno cause também mais chuvas.

A exceção é o Nordeste. O Oceano Atlântico estará um pouco mais frio do que a média, o que deve prejudicar ainda mais a precipitação de chuvas na região. "Estamos, desde 2012, com chuvas bem abaixo da média no Nordeste.

Provavelmente vamos manter isso de ter chuvas abaixo do normal". No Sul do Brasil, o clima ficará irregular. Com chuvas em poucos dias e logos períodos de estiagem. Fevereiro será o mês mais quente em todo o Brasil.