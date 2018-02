Espaço VÍDEO: empresa lança foguete mais poderoso do mundo para teste “Uau, viram isso? Foi incrível”, disse a comentarista da SpaceX

O foguete mais poderoso do mundo, o Falcon Heavy da SpaceX, decolou com sucesso ontem, terça-feira (6), para seu aguardado voo de teste, com o carro Tesla vermelho do magnata Elon Musk a bordo, rumo a uma órbita próxima a Marte.

Houve gritos e aplausos na base de Cabo Cañaveral, Flórida, quando o enorme foguete ligou seus 27 motores e tomou o céu azul sobre a mesma plataforma de lançamento da Nasa que serviu como base para as missões americanas Apollo à Lua há quatro décadas.

“Uau, viram isso? Foi incrível”, disse a comentarista da SpaceX, Lauren Lyons, enquanto aplausos ressoavam no centro de controle.

Com o Tesla vermelho de Musk a bordo e um manequim vestido com traje espacial, o teste do enorme foguete capturou a imaginação do mundo.

Aos dois minutos de voo, os dois foguetes propulsores se separaram e regressaram para a Terra, aterrissando perfeitamente na vertical, um ao lado do outro, mostrou a SpaceX em uma transmissão ao vivo.

“Os Falcon aterrissaram”, disse Lyons.

Um terceiro propulsor deve pousar em uma plataforma marinha.

VEJA VÍDEO TRANSMITIDO PELO CANAL DA CNN: