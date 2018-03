Bornéu - Internacional VÍDEO:'crime misterioso' é desvendado após homens abrirem barriga de crocodilo de 6 metros 'Inicialmente, os moradores acreditaram em assassinato'

Andi Aso Erang, de 36 anos, estava desaparecido desde que saíra para pescar no Rio Kebuyahan, em Bornéu (Indonésia) na semana passada. Após um dia de buscas, moradores da região acharam a moto de Andi e suas sandálias. No dia seguinte, quinta-feira (1/3), o corpo mutilado do pescador foi achado boiando no rio.

Inicialmente, os moradores acreditaram em assassinato. Mas as marcas no corpo indicavam que o autor do crime poderia não ser humano. E foi iniciada uma caçada a um grande crocodilo, de 6 metros, avistado na região.

O réptil foi encurralado e abatido com cinco tiros. A barriga do animal foi aberta e o "crime" acabou elucidado: no interior do crocodilo estavam a perna esquerda e os braços de Andi.

"Jamais imaginei que o meu marido seria comido por um crocodilo, que ele morreria desse jeito", disse a viúva, de acordo com o "Mirror".

Assista o vídeo do momento da abertura do animal: