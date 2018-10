Venezuelanos Voo da FAB leva 124 venezuelanos de Roraima ao Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rio de Janeiro

Um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) levou mais 124 venezuelanos de Roraima para o Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Boa Vista na manhã desta quarta-feira (3) por volta das 7h40 (horário local).

Com esta, chega a 11ª etapa o processo de interiorização e um total de 19 voos que saíram de Roraima para outros estados do país desde o mês de abril. Nesta quarta (3), 60 imigrantes foram transferidos para Caicó (RN), 16 para Rio de Janeiro (RJ), 26 para Guarulhos (SP), 15 para São Paulo (SP) e sete para Brasília (DF). Conforme a Casa Civil, até agora foram interiorizadas 2.452 pessoas.

O último voo foi realizado na quinta-feira (27), quando 122 imigrantes foram levados para o Rio Grande do Sul e São Paulo.

Ainda na quinta, a Casa Civil da Presidência da República informou ao G1 que o Governo Federal pretende manter o ritmo acelerado no processo de interiorização e que mais mil venezuelanos devem ser levados do estado para o outras regiões do Brasil.

A primeira parada do Boeing 767 da FAB nesta terça é em Rio Grande do Norte, com previsão de chegada para às 12h50 (horário local). No estado, 60 venezuelanos serão levados de ônibus para o abrigo Aldeias Infantis SOS, em Caicó.

A aeronave segue então para o Rio de Janeiro, onde deve chegar às 18h. Lá desembarcam cinco venezuelanos para abrigo da Cáritas e 11 para o abrigo Aldeias Infantis SOS.

Em uma aeronave menor, 40 venezuelanos serão levados a São Paulo, com previsão de chegada para as 20h. Na cidade, 14 imigrantes seguem para o abrigo Junta de Missões Nacionais; outros 12 para o abrigo mantido pela Agência da ONU para Refugiados e 14 mulheres para o CTA Butantã.

Por fim, às 21h30, desembarcam sete venezuelanos em Brasília para reunificação familiar - quando já possuem família na cidade e não dependem de auxílio de abrigos para se integrar à sociedade local.

A interiorização busca ajudar os solicitantes de refúgio e de residência a encontrar melhores condições de vida em outros estados brasileiros. Todos aceitam, voluntariamente, participar do programa e são vacinados, submetidos a exame de saúde e regularizados no Brasil - inclusive com CPF e carteira de trabalho.

A iniciativa tem o apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), da Agência da ONU para as Migrações (OIM), do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Interiorização intensificada

O governo intensificou o processo de interiorização após conflitos registrados no município de Pacaraima, ao Norte de Roraima, quando 1,2 mil imigrantes foram expulsos da cidade fronteiriça durante um violento protesto de moradores.

Antes disso, o processo era lento. Nos cinco primeiros meses de interiorização, o governo realizou apenas 8 voos levando 1.194 imigrantes. Só no mês de setembro, depois do tumulto na fronteira, 10 voos foram realizados, levando 1.134 venezuelanos para outras regiões do país.

Venezuelanos em Roraima

Desde 2015, Roraima recebe um número crescente de venezuelanos que fogem, principalmente, da escassez de comida e remédios. Em três anos e meio já são mais de 75 mil pedidos de refúgio ou residência temporária só em Roraima.

Com a chegada em massa de imigrantes, 10 abrigos foram abertos em Boa Vista e em Pacaraima, com uma capacidade total de 5 mil pessoas. As unidades, no entanto, já estão lotadas e ainda há venezuelanos vivendo em situação de rua no estado.