Tecnologia WhatsApp anuncia; "agora dá para apagar mensagens depois de enviada" "A novidade começou aos poucos e ainda não é para todos. Apareceu na versão de testes de número 2.17.400"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

O WhatsApp começou a liberar a função para apagar o recado antes que a pessoa leia. Mas segundo o aplicativo é preciso ser rápido! Após o envio, o usuário tem até 7 minutos para apagar o conteúdo. Depois não tem mais jeito.

A novidade começou aos poucos e ainda não é para todos. Apareceu na versão de testes de número 2.17.400 do mensageiro.

Por enquanto funciona apenas para celulares Android e quem quiser, tem que baixar a versão acima do WhatsApp Beta.

Como apagar

Para usar a novidade, é necessário remover o recado em até sete minutos, como dissemos.

Mas isso não garante que a outra pessoa não leu o texto. Se ela estiver com a conversa aberta, poderá ver o conteúdo logo após o envio, antes da exclusão.

Como fazer

Para remover a conversa do seu celular, da pessoa que recebeu, ou do grupo, é parecido com o que já fazemos hoje.

Só que agora é possível deletar de todos os participantes da conversa, seja individual ou em grupo.

1. Certifique-se de que você está com a versão 2.17.400 de testes instalada no celular.

2. Vá na conversa e pressione em cima da mensagem para selecioná-la.

3. Toque no ícone de lixeira no topo do app.

4. Para excluir o conteúdo dos celulares de todos os participantes do chat, clique em “Apagar para todos”. Lembre-se que, para a opção aparecer, é preciso executar a ação em até sete minutos após o envio do recado.

5. Depois que o conteúdo desaparecer do smartphone, o WhatsApp manda um aviso dizendo que aquela mensagem foi apagada.

Lista de transmissão

Os conteúdos enviados em listas de transmissão ainda não podem ser excluídos. Por enquanto, não há previsão para a chegada do recurso na versão oficial do app para Android, iPhone (iOS) e Windows Phone.