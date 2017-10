Balanço 10º BPM divulga resultado dos trabalhos realizados durante o mês de setembro

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Campo Grande (MS) – No mês de setembro/ 2017, as ações das equipes operacionais do 10º Batalhão de Polícia Militar, sob o comando do Tenente-Coronel Emerson de Almeida Vicente, contemplaram todas as áreas da Região Urbana do Anhanduizinho, com realização de operações de blitzes educativas e de bloqueio, além de rondas, abordagens e checagens e atendimentos das chamadas solicitadas pela população via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). O total de pessoas e veículos abordados foi de 5.760 e 1.193, respectivamente.

No período foram recuperados 21 veículos cadastrados com queixa criminal; 41 foragidos da justiça foram capturados por estarem evadidos do sistema penal, ou com mandados de prisão em aberto e 105 indivíduos foram conduzidos até as delegacias por envolvimento como autores em fatos de naturezas diversas; nove armas de fogo foram apreendidas, além de 696 gramas de maconha e 714 gramas de cocaína.

Operações

Durante o mês de setembro foram realizadas nove operações policiais, tendo sido abordados 768 pessoas e 406 veículos, sendo que nestas ações dois veículos com cadastro de roubo/ furto foram recuperados, três foragidos da justiça presos, uma arma de fogo apreendida, seis pessoas conduzidas até as delegacias e 220 gramas de drogas apreendidas.