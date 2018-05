Fundo de Apoio à Comunidade 19ª Feijoada do FAC faz sucesso e arrecada fundos para campanha do agasalho

Para fazer um inverno solidário e aquecido para os mais necessitados da Capital, a Prefeitura de Campo Grande, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), liderado pela gestora e primeira-dama Tatiana Trad, realizou neste sábado (26), no Golden Class, a 19ª edição da tradicional Feijoada do FAC. O sucesso ficou por conta das vendas, as camisetas que foram os ingressos para o evento.

De acordo com a gestora do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e primeira-dama, Tatiana Trad, o evento é beneficente, humanizado, e toda a arrecadação será revertida para a compra de agasalhos, cobertores e alimentos para atender a população em estado de vulnerabilidade e entidades de assistência social.

“Quero destacar ao apoio das madrinhas e das empresas colaboradoras para a realização da feijoada. Com estes recursos vamos aquecer as pessoas que mais precisam de agasalhos em nossa capital. De coração agradeço a todos por nos ajudar a fazer esta grande feijoada. Agradeço a equipe do FAC, secretários funcionários municipais e empresários”.

O prefeito Marquinhos Trad ressaltou a importância da Feijoada que tem como objetivo angariar fundos para aquisição de agasalhos e cobertores. “Tivemos uma boa resposta da sociedade, empresários e colaboradores que nos ajudaram na realização deste evento.

“O Campo-grandense é solidário e compareceu para compartilhar este apoio com quem mais precisa. Agradeço a todos colaboradores e parceiros”.A vice-prefeita Adriane Lopes agradeceu a todos que atenderam ao chamado e colaboraram com o evento. “A cada um que ajudou neste evento nossos agradecimentos. Nessa ação humanitária, quem ganha são as pessoas que necessitam de agasalhos, e nós estamos aqui para aquecer os corações”.

Soraia Santos é uma das madrinhas do FAC. Ela arrematou o violão com o lance de R$12.100,00. Ela destacou o espírito de solidariedade da população. “É muito bom ajudar a quem precisa e que não tem a mínima condição de comprar um agasalho. Este violão vou dar para o meu marido que faz aniversário no mês de julho. Fazer esta festa é uma iniciativa fantástica por parte da Prefeitura”, frisou.

Andréia Garcia comprou a camiseta e participou da feijoada. “Esta é uma festa humanizada. A primeira dama Tatiana e o prefeito Marquinhos estão de parabéns pela organização da feijoada. Além de muito divertida vai angariar fundos para atender os mais necessitados”, completou.

Durante o evento a Prefeitura de Campo Grande entregou para os empresários e patrocinadores uma Placa para os Amigos do FAC.

O evento contou com a presença do governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja que fez a doação de 12 mil cobertores para o FAC, que serão doados aos mais carentes da Capital.

O Sucesso de público não ficou somente com o comparecimento do público, neste ano. A feijoada foi ainda melhor a apresentação Grupo Sambô, que misturaram o samba com diversos outros estilos musicais como o rock e o pop, criaram um estilo próprio a que deram o nome de “rock-samba”.Leilão

Também não falou os objetos leiloados como o Violão Autografado por Chitãozinho e Xororó e Bruno e Marrone, Joia da Grifith Joalheiros. Uma corrente com brilhantes e o relógio série especial e limitada assinado pelo Faustão, um brinde da Anita Shoes e mais 15 vale compras no valor de 100,00 que estarão em baixo do assento de algumas cadeiras espalhadas no salão.

Sobre o FAC

O Fundo de Apoio à Comunidade realiza ações e desenvolve programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

O FAC também é um catalisador de doações durante todo o ano, como roupas, calçados, alimentos não perecíveis, móveis, eletrodomésticos, ou seja, tudo aquilo que está em bom de estado de uso.

Além disso, o FAC promove cursos de capacitação e oficinas que visão geração de renda e inclusão no mercado de trabalho.

Patrocinadores e Apoiadores

A critica, Águas Guariroba, Anita Shoes, Bamboa e Refriko, Blink 102 FM, Bradesco, Buffet Paladar, Consórcio Guaicurus, Festas e Eventos TV, Galeria dos Esportes, Gisele Romeiro, Hospital Santa Marina, Jeito Frio Sorvetes, Jornal de Domingo, Jota Abussaff, Malibu Bartenders, Marcos Volkof, MV Agência, Multiarte, O Boticário, Pense Click Lembranças Fotográficas, Plaenge Empreendimentos, Rede de Supermercados Comper, Rede TV Box, SBT, Suco Pratz, Vinicola Salton, Vodka Vorus, Zoom Comunicações.