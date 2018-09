Reviva Campo Grande A cidade promove sua maior evolução urbana

Com investimentos que só nesta etapa, a segunda, chega a os US$ 56 milhões contratados junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o Programa Reviva Campo Grande está promovendo a maior evolução urbana da história da cidade em itens como a sustentabilidade, a mobilidade, a acessibilidade e a valorização de seus elementos econômicas, culturais, estéticos, sociais e de higiene.

Para desenvolver algo tão grandioso e complexo, a Prefeitura realiza obras que interferem na rotina da capital e criam diversos contratempos, sobretudo na dificuldade no trânsito de pessoas e veículos, acesso às casas comerciais e residências.

Determinado, o prefeito Marquinhos Trad (PD), com admirável paciência, procura pessoalmente dialogar com a população, explicando que são inevitáveis os transtornos são inevitáveis e necessários para a realização das obras. Afinal, o investimento não é paliativo ou superfial, mas estrutural, tendo em vista os objetivos elencados no projeto original que foi aprovado pelo BID. A cidade quase perdeu esses recursos na transição de governos, mas o prefeito contou com a estrela e o empenho da bancada federal, especialmente do senador Pedro Chaves (PRB), para desenterrar o dinheiro.

Para entender o que representa o Reviva Campo Grande basta percorrer as páginas do projeto em execução em suas tapas. Na primeira, os objetivos específicos apontavam a revitalização da área central, o que correu, por exemplo, na Orla Ferroviária e nas ações de melhoria na mobilidade da Via Morena e Avenida Júlio de Castilho. Já na segunda etapa então alinhaas a Revitalização da 14 de Julho, Centro e a Mobilidade Urbana.

Assim o projeto define: "O objetivo geral é promover, nas áreas selecionadas a urbanização e a melhoria das condições socioambientais e de circulação viária, possibilitando o acesso da população a equipamentos e serviços públicos, melhoria da infraestrutura urbana e mobilidade e geração de emprego e renda, com vistas à inclusão social e produtiva e ao desenvolvimento sustentável das áreas de intervenção".

Dificuldades recorrentes que emperrar o dia-a-dia dos campo-grandenses estão sendo resolvidos com as obras que hoje motivam queixas, mas amanhã serão saudadas com entusiasmo. A deterioração física e das condições de uso e aproveitamento sócio-econômico do centro impuseram esse investimento. O projeto sustenta: "A inibição de novos pontos comerciais e a perda de população na área central levaram à redução do dinamismo da economia central, à degradação da infraestrutura local devido à ociosidade, ao aumento da insegurança e ao vandalismo praticado contra as edificações, algumas de inestimável valor histórico".

E continua: "Ressalta-se ao norte da Rua 14 de Julho, onde predominam o uso residencial e a baixa densidade de ocupação (apesar dos altos coeficientes na ZEIC), um acentuado processo de deterioração, com grandes lotes de terreno subutilizados

“Ou abandonados” Adiante, contudo, a ressalva: "É na zona urbana, principalmente no Centro, que se concentra o maior número de empregos ofertados. Há, assim, uma parcela importante de pessoas que circulam de passagem pelo Centro".

O investimento, em síntese, atesta o olhar futurista de um gestor atento às demandas da cidade e que presta atenção aos clamores de seus munícipes. Na terça-feira, 28, Marquinhos Trad fez mais uma de suas visitas aos canteiros de obras. Conversou com operários e transeuntes, pediu desculpas pelos transtornos e garantiu que a causa é das mais necessárias e benfazejas. "Estamos cuidando da nossa capital e da nossa gente. O bem-estar é o objetivo maior, ele vem na humanização do progresso com a acessibilidade, a mobilidade, a ordenação do fluxo de tráfego e a valorização dos imóveis, entre outros benefícios", afirma.