Funsat Aberta as inscrições para cursos técnicos em Hospedagem e Restaurante e Bar

Foto: Divulgação/ PMCG

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), por meio da Escola de Educação Profissional, está com inscrições abertas para os cursos técnicos do Programa MédioTec Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao ensino Médio Técnico e Emprego.

O MédioTec é destinado aos alunos matriculados na rede pública que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio. O processo seletivo não exige prova e para ingressar nos cursos basta procurar a Funsat munidos dos seguintes documentos: RG, CPF e declaração de frequência da escola.

As inscrições estão sendo realizadas na nova sede da Funsat, situada à Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Os participantes receberão gratuitamente bolsa-formação, uniforme, vale-transporte, lanche e material didático, inclusive para aulas práticas (apostila, lápis, caneta, borracha e caderno). As aulas terão carga horária de 800 horas/aula.

A Escola de Educação Profissional da Funsat tem como missão assegurar a excelência do ensino profissional, com a implementação de ações que permitam formar profissionais com conhecimento técnico-científico e ético para atender à demanda do mercado, promovendo a educação profissional e tecnológica, por meio do ensino e pesquisa, com foco na formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores, comprometidos com o desenvolvimento sustentável.

Serviço

Inscrição: Curso MédioTec nas áreas de Técnico em Hospedagem e Técnico em Restaurante e Bar

Data: 14.09.17 a 20.09.17

Horário: das 07h às 11h e das 13h às 17h

Local: Fundação Social do Trabalho – Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória – Telefone: 3314-3104