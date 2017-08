Pronatec Abertas as inscrições para cursos na área de turismo, hotelaria e gestão pela prefeitura de Campo Gr Podem participar estudantes do ensino médio que estão nos 2º ou 3º anos, matriculados em escolas públicas.

As inscrições vão até sexta (25) Foto: Divulgação/ PMCG

A prefeitura de Campo Grande está com 75 vagas abertas para os cursos na área de hospedagem, cozinha, bar e restaurante e qualidade no atendimento, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As inscrições começaram ontem (23) e podem ser realizadas até sexta-feira (25), na sede da Subsecretaria Municipal de Políticas para Juventude da Prefeitura de Campo Grande, das 13h30 e às 16h30.

Durante o período de inscrições, equipe da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) estará na Subsecretaria de Juventude para responder dúvidas e efetivar a inscrição dos candidatos. Poderão participar estudantes do ensino médio que estão nos 2º ou 3º anos, matriculados em escolas públicas.

A intenção, com essa iniciativa, é de possibilitar mais uma oportunidade de qualificação aos jovens para o mercado de trabalho. A escolha dos cursos destinados a Campo Grande e região foi feita a partir de um estudo realizado pelo Governo Federal, tendo como parâmetros os impactos e resultados com base em aspectos socioeconômicos que promovam o desenvolvimento pessoal e profissional. O subsecretário de Políticas para Juventude, Maicon Nogueira explica que o estudante terá um treinamento específico em áreas onde os empresários da Capital estão necessitando de recursos humanos.

“Essa oportunidade para os jovens é uma demonstração de que formação e conhecimento são fundamentais para que os jovens possam buscar uma chance no mercado de trabalho. Os setores de turismo e gestão estão se desenvolvendo em Campo Grande e quanto mais cedo o jovem aprender como funciona a área, mais chances terá de crescimento”, disse Maicon Nogueira.

Como funciona

Os cursos são divididos em quatro módulos, têm duração total de 800 horas aula a 1.200 horas aula, com ensino teórico e prático. Serão realizados no período noturno no Instituto Mirim de Campo Grande. A ementa curricular abrange, além da área específica, o estudo de idiomas, empreendedorismo, informática, gestão, noções de nutrição, saúde e segurança alimentar, entre outros, conforme o curso escolhido.

A coordenadora-geral do Pronatec MédioTec da Funsat, Sylvana Ventura observa que além de se qualificar, o estudante ainda receberá vale-transporte para que possa se locomover até o local das aulas, uma bolsa-auxílio e todo o material didático disponível no curso. “Os estudantes, além de todo esse apoio, ganharão em conhecimento e em mais chances para uma vaga nesta área do mercado de trabalho onde a média salarial chega a R$ 2 mil”, destacou.

Serviço:

A Subsecretaria fica na Rua 15 de Novembro, 532, centro.

Os telefones para contato são 3314-3577 (Subsecretaria) e 99336-0202 (Funsat).