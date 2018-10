Bolsas Aberto inscrições para prova que dará bolsas de até 90% em escola particular As inscrições para concorrer as bolsas é gratuita

Colégio particular de Campo Grande está oferecendo bolsas de 10% a 90% nas mensalidades de 2019. As inscrições para fazer a prova e concorrer aos benefícios podem ser feitas neste endereço.

As provas acontecerão no dia 20 de outubro e os horários dos exames serão informados no ato da inscrição. Alunos de todas as séries poderão participar do Bolsão 2019, nome dado à prova.

As provas serão aplicadas em todas as turmas de Curso Pré-vestibular, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Enquanto os candidatos terão os conhecimentos em interpretação de texto e raciocínio lógico testados, os responsáveis conhecerão a metodologia, melhores práticas e resultados obtidos ao longo dos anos.

Já para turmas do 1º ao 5º ano do Fundamental I serão aplicadas atividades diagnósticas e haverá uma apresentação sobre a proposta pedagógica da escola. Para o Ensino Infantil será realizada uma entrevista individual com a família.

*Com informações da assessoria de imprensa.