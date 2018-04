Prevenção Abril Verde: UCDB apoia realização de seminário que traz como tema central acidentes de trabalho

Com o apoio da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) será realizado neste mês um seminário em memória das vítimas de acidentes de trabalho no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em Campo Grande. O evento acontece no dia 27, das 8h às 12h, e vem em alusão ao movimento “Abril Verde” — mês de conscientização e prevenção de acidentes no ambiente laboral e doenças ocupacionais.

Voltado para servidores públicos, engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, médicos do trabalho, empresários, sindicatos e acadêmicos das áreas de engenharia e saúde, o seminário trará duas palestras que abordam o tema central da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Canpat).

Em uma delas, ministrada pela médica do trabalho Adriana Sato, será sobre “O impacto da gestão na saúde dos trabalhadores”. Já a segunda palestra debaterá “Gestão de riscos para trabalho em altura”, com o engenheiro civil e auditor fiscal do trabalho Flavio de Oliveira Nunes.

Além de instruir profissionais e estimular ações que previnam acidentes no ambiente laboral, o seminário também pretende busca sensibilizar a população para essa causa. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), mais do que perder vidas as consequências da falta de segurança no trabalho pode causar danos físicos irrecuperáveis e doenças.

Inscrições

Interessados em participar do seminário em memória das vítimas de acidentes de trabalho devem levar, na data, um quilo de alimento não perecível. Além disso, é preciso fazer a inscrição por meio do site: http://fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/inscricao-no-evento/767.

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT), onde o evento será realizado, fica na rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, nº208, bairro Jardim Veraneio.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei