Graduação Acadêmico de Letras da UCDB é destaque em concurso nacional de poesia

Foto: UCDB

Américo Coelho de Souza, acadêmico do 5° semestre do curso de Letras da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), conquistou a 4º colocação no VIII Concurso Nacional de Poesias, promovido pelo Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e pela Associação Redentorista Filhos de Maria – AFIM.

Com a poesia de título “Acróstico Esdrúxulo”, Américo ingressou no concurso com o pseudônimo “Pitágoras Metáfora”. O valor literário, criatividade, uso de figuras de linguagem e correção da linguagem foram os critérios analisados pela Comissão Julgadora que escolheu os 40 poemas classificados.

Os cinco primeiros colocados receberam troféus, certificados e prêmios em dinheiro. Além da premiação, os poemas vencedores serão publicados em um livro com o título “Uni-Versos” que será lançado no dia 4 de setembro de 2018.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.