UCDB Acadêmicos de Direito acompanham audiências no Fórum de Campo Grande

Acadêmicos de Direito da UCDB acompanharam a audiência realizada no plenário do Fórum de Campo Grande Foto: UCDB

Nesta segunda-feira (20), acadêmicos do 8º semestre do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) acompanharam as audiências realizadas no período da tarde no Fórum de Campo Grande. Na data, os alunos foram guiados pelas professoras de “Direito Penal” e “Direito Processual Penal” Juliana Medina, Ana Cristina Medeiros e Nabiha Maksoud.

Segundo a professora Juliana, a atividade veio para que o acadêmico pudesse vivenciar o cotidiano da profissão: “Acompanhamos os estudantes para que, ao assistirem as audiências, eles possam analisa-las e fazerem uma conexão da teoria com a prática jurídica. Essas sessões são muito importantes para um profissional de Direito, para que ele termine a graduação com profissionalismo, sabendo quais áreas atuar, aprendendo a observar a defesa e, até mesmo, saber quais perguntas devem se feitas durante os julgamentos”.

Durante a visita ao Fórum, os acadêmicos acompanharam a sessão do juiz titular da 1° Vara do Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcete, que discorreu sobre a importância da presença dos alunos nos processos que acontecem diariamente no local. “Esta é uma experiência essencial para a formação dos profissionais. O Fórum tem que ser visto como uma segunda casa pelos discentes de Direito e acredito que seja fundamental eles acompanharem as audiências frequentemente”, pontuou o juiz.

Já com data marcada, os acadêmicos retornam ao Fórum da capital, no dia 31 de agosto. O acompanhamento da sessão será feito com a supervisão dos professores da Católica Pedro Paulo Sperb e Nabiha Maksoud. Para saber mais sobre o curso de Direito da UCDB entre em contato por meio do número (67) 3312-3508.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.