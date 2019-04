Graduação Acadêmicos de Enfermagem fazem ação de conscientização do autismo

Foto: UCDB

No Dia Mundial da Conscientização do Autismo (2 de abril), acadêmicos do 9º semestre do curso de Enfermagem da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) promoveram pela manhã ação na recepção da Clínica-Escola para levar informação para as pessoas que estavam presentes. Entregaram informativo, pulseiras e também exibiram vídeo sobre o assunto.

“Ações como essas acabam ajudando a população a identificar melhor dentro da sociedade, crianças que possam ter características de autismo e poder ajudar. Quanto mais cedo o tratamento, melhor é a resposta da criança”, destacou o acadêmico Bruno Aguirre.

A professora Eliny Salazar ressalta que além de conscientizar as pessoas sobre o autismo é importante identifica-lo o quanto antes. “O motivo dessa mobilização é conscientizar as pessoas a respeito do autismo e dizer o quanto é importante o diagnóstico precoce, trazendo mais qualidade de vida para essas pessoas”, explica.

No informativo distribuído pelos acadêmicos mostram que o Transtorno de Espectro Autista (TEA) é identificado em crianças antes dos três anos de vida e tem como característica o comprometimento de todo o desenvolvimento neuropsicomotor, implicando na fala, áreas de cognição, desenvolvimento motor e social. Com as terapias indicadas pelos especialistas, os autistas conquistam muitas evoluções ao longo da vida.

Na Clínica-Escola UCDB, segundo a professora, “as consultas de puericultura avaliam o desenvolvimento da criança de até 24 meses, por meio de uma ferramenta chamadas de M-Chat e teste de Denver, verificando se há possível indicação clínica de autismo para que seja feito o encaminhamento a um especialista. Também fazemos uso de práticas integrativas para os pacientes com diagnóstico de autismo como floral e aromaterapia”.