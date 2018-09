UCDB Acadêmicos de Engenharias participam de palestra sobre inteligência artificial

Evento foi realizado no auditório do bloco M Foto: UCDB

Acadêmicos dos cursos de Engenharias Elétrica e de Controle e Automação da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) participaram na terça-feira (3), da palestra que abordou como tema central a “4ª Revolução e a Inteligência Artificial: Minha carreira dentro da máquina”, no bloco M, no campus Tamandaré.

Com intuito de apresentar temas atuais e contribuir para melhorar a formação para os estudantes, um dos professores responsáveis e coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação, Uender da Costa Faria, relatou que os temas discutidos auxiliou de forma significativa na formação dos acadêmicos, mostrando quais são as tendências do mercado de trabalho que enfrentarão nos próximos anos”.

“Desta forma, podendo colaborar durante a graduação a escolher um dos caminhos, que mais se identifica com os assuntos que foram discorridos ao decorrer da palestra. Acredito que depois desse contato com um profissional da área, a forma de pensar do alunos irá ser bastante diferente sobre alguns temas atuais”, esclareceu o coordenador.

Entre os palestrantes convidados estavam o Gestor de produção e Analista de negócios e soluções da Second Audio Program (SAP), Paulo Vilson e o Executivo de Tecnologias SAP, Jeizon Ramos. Paulo expôs sobre tecnologia disruptiva e as avançadas, como carros autônomos. E comentou com os acadêmicos, que “quando você ver alguém do mercado de trabalho começando uma tecnologia extraordinária, saiba que tem que correr atrás porque caso contrário, ficará para trás”.

O evento contou ainda com a participação do professor Jeandro da Costa Dias. Para obter mais informações sobre o evento, basta ligar por meio do número (67) 3312-3528.

Texto sob a supervisão de Gilmar Hernandes