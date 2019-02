Universidade Acadêmicos de Farmácia participam de ação de combate ao Aedes aegypti na Praça Ary Coelho

Alunos de Farmácia da UCDB que participaram do evento na Praça Ary Coelho, em Campo Grande Foto: UCDB

Acadêmicos do 9° semestre do curso de Farmácia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), participaram da primeira edição do evento “Farmacêuticos em Ação – todos contra o Aedes aegypti”, realizado este mês pelo Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS) na Praça Ary Coelho em Campo Grande.

Sob supervisão da professora Me. Marla Ribeiro Arima Miranda, os acadêmicos, junto com outros profissionais convidados, ofereceram serviços gratuitos à população como aferição de pressão e testes de glicemia, além de passarem orientações ao público relacionadas aos cuidados com a saúde e os perigos da automedicação.

Com o intuito de alertar as pessoas a respeito da importância de combater o mosquito transmissor não só da dengue, mas também do zika vírus e da febre chikungunya, durante a ação foram distribuídos folders educativos que também trouxeram informações a respeito dos sintomas provocados pelas doenças e formas de tratamento.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.