Alimentação e saúde Acadêmicos de Medicina Veterinária promovem mostra de produtos lácteos

Acadêmicos de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realizaram na quinta-feira (1º) mostra de produtos lácteos desenvolvidos por eles durante as aulas da disciplina “Tecnologia de produtos de origem animal”, disciplina que ensina sobre o controle de qualidade desses produtos. Em setembro, foi feita a primeira etapa em que foram produzidos vários tipos de alimentos da indústria da carne como embutidos frescais e fermentados, defumados e desidratados.

Eles desenvolveram produtos no laboratório, seguindo a legislação de controle de qualidade. A mostra ocorreu na entrada do bloco D, com o objetivo de avaliar a capacidade de trabalhar em grupo, de coordenação, de liderança, de resolução de problemas e, é claro, avaliar o sabor dos alimentos e comprovar se estão realmente atende as normas.

Foram sete turmas participando da amostra divididas em grupos de acordo com os produtos, como grupos de iogurte, de requeijão, de mussarela, de manteiga, de ricota e de queijo frescal. Todas as bases dos alimentos foram feitas no laboratório, colocando o completamente necessário, e então os alunos foram livres para adicionar ingredientes, desde que fosse de acordo com legislação, assim como tiveram liberdade para montar apresentação para agradar as avaliadoras.

Texto sob a supervisão de Gilmar Hernandes