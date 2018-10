Graduação Acadêmicos expõem campanhas publicitárias contra o abuso sexual infantil em mostra

Acadêmicos apresentaram as campanhas publicitárias no anfiteatro do bloco B Foto: UCDB

Campanhas contra o abuso sexual infantil desenvolvidas por acadêmicos do 6º semestre de Publicidade e Propaganda da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) foram expostas em uma mostra realizada na manhã desta segunda-feira (22), no auditório do bloco B do campus Tamandaré. Como trabalho da disciplina de “Planejamento, Implementação e Controle”, os acadêmicos desenvolveram as peças sob orientação do professor Gabriel Ferraciolli e tiveram a oportunidade de atender um cliente real.

A demanda partiu do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e duas das campanhas foram escolhidas para serem veiculadas nas redes sociais, televisão, rádio, outdoor e busdoor, como uma maneira de conscientizar a população em relação da importância da denúncia em casos de abuso sexual infantil. O material é divulgado durante este mês em alusão ao Dia das Crianças (12) e ao Dia Estadual de Enfrentamento à Exploração Sexual Infanto-Juvenil (6).

Para desenvolverem o trabalho, os acadêmicos foram divididos em cinco grupos e criaram uma agência fictícia. “Eles tiveram que seguir o passo a passo de toda a criação de uma campanha. Antes da execução, fizeram uma pesquisa profunda a respeito do órgão e do tema abordado”, pontuou Gabriel.

Diante da qualidade das peças confeccionadas pelos alunos, surgiu a ideia de promover a mostra. “Muitas vezes os próprios docentes e alunos passam na rua veem as campanhas, mas não sabem que elas foram criadas dentro da UCDB. Por isso a importância da apresentação, queremos que as pessoas saibam que o trabalho foi desenvolvido pelos nossos acadêmicos e reconheçam o potencial criativo desses alunos. Além disso, também queremos incentivar e inspirar àqueles que acabaram de ingressar na Universidade param empenharem-se cada vez mais”, comentou a professora Cláudia Ruas.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.