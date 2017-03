Cidade Acadêmicos fazem limpeza do córrego céuzinho em Campo Grande

No próximo sábado (25), das 14 às 18 horas, acadêmicos e professores do curso de graduação em Engenharia Ambiental da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande vão fazer uma limpeza nas imediações do córrego “Céuzinho”, a 15 km de Campo Grande.

A atividade faz parte da disciplina de “Ecologia e Botânica” e visa conscientizar os alunos da importância do cuidado com o meio ambiente e o destino correto dos resíduos sólidos, além de proporcionar a limpeza do local. A ação tem o apoio da Solurb - Soluções Ambientais, que levará um caminhão e as “ecobags” para o recolhimento correto do lixo e dos materiais recicláveis que forem retirados da natureza.

A professora e engenheira Karla Bethânia Ledesma de Nadai, organizadora da iniciativa, explica que “a região do Córrego Ceroula vem recebendo lixo de turistas e outros visitantes, que querem dispensar materiais diversos, trazendo sérias consequências ambientais.”

Mais informações: Profa. Karla Nadai, coordenadora do curso de Engenharia Ambiental da Estácio, (67) 3348.8811 / 9.9902.2345.