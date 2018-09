UCDB Acadêmicos participam de mesa-redonda em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física

Evento contou com a participação do diretor executivo da Fundesporte, Silvio Lobo Foto: UCDB

Acadêmicos participaram na sexta-feira (31), de mesa-redonda em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física promovido pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), no bloco B, no campus Tamandaré.

O professor responsável pelo evento, Domingos Sávio, destacou a importância da profissão e disse ser um momento muito especial. “Amanhã (1º) comemoraremos 20 anos da profissão que é muito importante, e saber que houve um crescimento fantástico entre os profissionais da área, é melhor ainda”. Em setembro de 1998, foi sancionada a lei 9.696 que regulamentou a profissão, criando o Conselho Federal de Educação Física e os Conselhos Regionais.

“É significante para nós, pois transformou uma profissão de professor de educação física em um profissional de educação física. Abrange as áreas da educação, saúde, sociais com envolvimento no campo do bacharelado, nas academias, no treinamento esportivo, com um conjunto de mais de 100 especialidades. Portanto, essa profissão é de muita importância no cenário nacional. Hoje, podemos notar que o profissional de educação física é chamado para sentar-se a mesa juntamente com os cientistas, médicos para discutir problemas de patologias e de prevenção. Essa data marca, sobretudo, esses 20 anos de construção desse trabalho que tornou-se referência no Brasil”, esclareceu o diretor executivo da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Silvio Lobo.

Texto sob a supervisão de Gilmar Hernandes