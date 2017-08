Serviços Ação Jovem leva diversos serviços à comunidade do bairro Ana Maria Couto no sábado "O público ainda poderá curtir momentos de lazer e cultura com artistas da própria comunidade, que farão apresentações de dança e música."

Foto: Assessoria / Divulgação

Atendimentos de saúde, feira de troca e doação de livros, distribuição de mudas de plantas, cortes de cabelo, atividades esportivas e culturais, entre outros serviços, serão ofertados à comunidade do bairro Ana Maria do Couto, no sábado (12), durante a 3ª edição do projeto “Ação Jovem”.

O evento, que já passou pelos bairros Coophasul e Aero Rancho, é promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais e Subsecretaria de Políticas para a Juventude, contando com a parceria das atléticas das universidades.

Subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira ressalta que a parceria é fundamental para que o evento atenda a população com tantos serviços. “Estamos na terceira edição da Ação Jovem e tudo que estamos realizando só é possível porque as atléticas das universidades são nossas parceiras. Elas trazem diversos serviços como orientação jurídica, orientação nutricional e atendimentos na área de saúde”, pontuou.

O público ainda poderá curtir momentos de lazer e cultura com artistas da própria comunidade, que farão apresentações de dança e música. “Damos a oportunidade para eles mostrarem a própria arte. Para as pessoas conhecerem os talentos, que muitas vezes não são reconhecidos, e estão ali ao nosso lado”, diz.

Melhorias no bairro

Por meio da Ação Jovem, melhorias também são levadas ao bairro como: serviços de tapa-buraco, limpeza e sinalização de trânsito.

Desta forma, o projeto é uma oportunidade de mostrar que existem formas e meios de se transformar uma realidade, através de ações que dão novas perspectivas a juventude de Campo Grande.

Serviço

O projeto Ação Jovem será neste sábado (12), na praça do bairro Ana Maria do Couto, que fica na Avenida Julio de Castilho com a Rua Marina Luiza Spengler. O evento será das 13 às 17 horas.