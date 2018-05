Ação Jovem leva serviços e muita diversão para o Dom Antônio Barbosa

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, em parceria com diversas secretarias, realizou na manhã deste domingo (20) a 7ª Edição da Ação Jovem.

Durante toda a manhã, a juventude do Lageado e população em geral teve acesso a realização de exames, ações preventivas, cortes de cabelo, inscrição em cursos profissionalizantes, bem como diversão, com brinquedos oferecidos para a garotada.O padeiro Asiel Pereira aproveitou a Ação Jovem para aferir a pressão arterial e descobriu uma alteração. “Não está muito boa não. Agora, vou ter que cuidar. Pra mim foi importante porque a gente quase não tem tempo e hoje consegui descobrir algo que não sabia, que a pressão está um pouco desregulada”, contou, antes de dar uma mudada no visual, com corte do cabelo.

Com uma caderneta na mão, Neidia Rodrigues anotou todas as dicas dos profissionais da saúde. Ela está interessada em emagrecer, mas também em cuidar da saúde e descobriu coisas importantes. “Fiquei sabendo que precisamos evitar sal e açúcar e vou seguir as dicas”, explicou.

O secretário de Governo, Antônio Lacerda, destacou a quantidade de eventos liderados pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude e pontuou que 90% é voltado para capacitação dos jovens, preparando para o mercado de trabalho. “São programas para a capacitação do jovem e pelo menos três deles são modelo para todo o País”, elogiou.

O subsecretário de Políticas para Juventude, Maicon Nogueira, disse que o Poder Público faz sua obrigação e segue o Estatuto da Juventude quando leva serviço de qualidade para a população. “São mais de 25 mil jovens atendidos em cursos de capacitação, fazendo com que eles sejam inseridos muito mais capacitados no mercado de trabalho”, declarou.Além dos serviços, a Ação Jovem garantiu a limpeza da praça e pintura da quadra, com reposição de lâmpadas queimadas, paisagismo, serviço de tapa-buraco, sinalização do trânsito e limpeza dos espaços públicos.

A ação tem por objetivo promover ações interligadas com as secretarias municipais, atléticas das universidades, empresas privadas, Exército Brasileiro, entre outras entidades públicas e privadas, para que possam ofertar fácil acesso aos serviços públicos.

Durante o evento a comunidade pode tirar dúvidas, encontrar serviços, realizar consultas e exames, atividades de lazer, apresentações culturais, corte de cabelo gratuito, entre outras inúmeras ações que são realizadas a cada edição da Ação Jovem.