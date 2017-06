Cidade Acervo da biblioteca municipal passa a contar com bíblia em braile

Por: Redação, com assessoria

Foto: Divulgação

Pessoas com deficiência visual terão a partir de agora mais uma ferramenta para acesso à bíblia sagrada. A prefeitura municipal recebeu a doação de um exemplar, disponibilizado através de 38 livros. O evento que aconteceu ontem (22) à noite, na Casa das Leis, contou com a participação do prefeito Marquinhos Trad.

Todo o material foi doado pela Sociedade Bíblica do Brasil – SBB e será disponibilizado a população por meio da biblioteca pública municipal Anna Luiza Prado Bastos, instalada no Horto Florestal .

“A prefeitura, e todos os seus equipamentos e serviços devem permitir o acesso a todos. Esse material será voltado para aqueles que enxergam melhor do que nós, que vemos com os olhos, pois essas pessoas enxergam com o coração e a pureza da alma”, considera o prefeito.

O secretário regional da SBB, Jardel Nascimento, falou da importância da ação. “Sem dúvida essa parceria é um marco para a cidade de Campo Grande, e esse material vai permitir que mais pessoas tenham acesso a palavra de Deus”.

O termo de repasse foi assinado também pela titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Sectur, Nilde Brun, que falou dos projetos para tornar o material mais acessível.

“Já estamos pensando em programar um calendário para levar esse material também aos bairros e, ainda, podemos, em parceria com a Semed, apresentar a bíblia em braile para as crianças nas escolas, através de exposições. É importante possibilitar o acesso do material para a comunidade em geral”, comenta Nilde.

O evento, que aconteceu no plenário Oliva Enciso, da Câmara Municipal, foi organizado com o apoio do vereador Jeremias Flores, e também contou com a presença dos vereadores Papy e Ademir Santana.