Trânsito Acidente com capivaras deixa dois animais mortos e um motociclista ferido "Acidente aconteceu na Avenida Vereador Thyrson de Almeida, prolongamento da Ernesto Geisel, no Bairro Guanandi"

Foto: Reprodução/André Bittar

O motociclista William Leite Barreto (34), ficou ferido ao atropelar um filhote de capivara e cair da moto que conduzia, na manhã desta quinta-feira (14), na Avenida Vereador Thyrson de Almeida, prolongamento da Ernesto Geisel, no Bairro Guanandi, região sul de Campo Grande.

William seguia em uma motocicleta Honda Titan 150, de placas de Blumenau (SC), ao sentido bairro, quando avistou uma família de capivaras atravessando a rua. Ele contou que o motorista de um carro não parou e atropelou um delas. A outra que seguia com o bando se assustou e tentou voltar para a margem, mas também acabou atropelada por William. As capivaras que morreram são filhotes.

Por causa da pancada, William perdeu o controle da moto que pilotava e caiu, sofreu escoriações no cotovelo e perna direta. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon. Após o acidente, o motorista do carro ainda parou, colocou as capivaras mortas na calçada e foi embora.

A concentração de capivaras é mais comum próximo ao campus da Universidade Federal, Lago do Amor, Parque das Nações Indígenas e Parque dos Poderes. No entanto, também é possível encontrar os animais cruzando a via na Avenida Ernesto Geisel, uma das mais movimentas da cidade.