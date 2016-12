RETROSPECTIVA 2016 Ações do Detran-MS contribuíram para redução de 92% no número de acidentes com vítimas feridas

Nos 366 dias de 2016, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) trabalhou efetivamente em prol de um tráfego mais seguro e para que os cidadãos sul-mato-grossenses fossem bem atendidos nas Agências do órgão.

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui 1.093.922 condutores habilitados e uma frota de 1.429.597 veículos. Em meio a tantas ações para este público, o Detran-MS avalia o ano que está se findando como positivo e faz um breve balanço dos principais acontecimentos deste ano.

Nos meses de maio e setembro, o Detran-MS realizou grandes eventos, como o Maio Amarelo e Semana Nacional de Trânsito, com a atenção voltada para a educação de trânsito. As ações envolveram a população e obtiveram resultados satisfatórios. Além disso, realizou as suas campanhas anuais do “Volta às Aulas” e “Pedestre. Gesto feito que merece respeito”.

O saldo positivo é comprovado pela estatística. Conforme dados do Batalhão da Policia Militar de Trânsito (BPTran), em comparação com o ano passado, 2016 teve redução de 92% no número de acidentes com vítimas feridas, 36% a menos de acidentes com vítimas fatais e diminuição de 25% no número de acidentes com danos materiais.

Confira o comparativo de 2015 e 2016 abaixo:

Em 2016, o Detran-MS também realizou mudanças tecnológicas significativas, como por exemplo, a simplificação na renovação de CNH e o novo site do órgão. Com a CNH Ágil, os condutores que não farão alteração de dados e que não exerçam atividade remunerada podem iniciar o seu processo online.

As etapas são: solicitação da renovação da CNH, agendamento do Exame Médico, realização da captura de imagem e do Exame Médico, e retirada da CNH. Agora, o órgão trabalha para o lançamento da CNH Ágil em todo o estado, visando otimizar também o atendimento no interior.

Outra mudança ocorreu no layout do site do Detran-MS. Em setembro, o Departamento Estadual de Trânsito lançou o novo site com um visual mais moderno e com os padrões do Governo do Estado. Com as alterações foi possível facilitar o acesso do cidadão e melhorar a disponibilidade dos mecanismos de consultas e emissão de guias.

Para somar com as novidades, o órgão também esteve mais integrado nas redes sociais, publicando, diariamente, dicas de trânsito e informações sobre o órgão, além de esclarecer eventuais dúvidas dos internautas.

Em consonância com todas essas melhorias, o órgão construiu, no decorrer do ano, cinco Agências de Trânsito. Os locais comtemplados foram: Coronel Sapucaia, Rochedo, Novo Horizonte do Sul, Bodoquena e Shopping Bosque dos Ipês. Além disso, reformou as Agências de Sidrolândia, Bonito e Bataguassu.

Para finalizar o ano, houve ainda a criação e inauguração da Delegacia de Repressão aos crimes Relacionados à Atividade Executiva de Trânsito (Deletran) que será a responsável por apurar falsificação de documentos, fraudes na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), adulterações de documentos exigíveis pela legislação de trânsito e adulteração de sinal identificador de veículos.

Com a aproximação no novo ano, a expectativa do Detran-MS para 2017 é preservar mais vidas, conquistar um trânsito mais seguro, continuar com resultados excelentes nas ações educativas e, consequentemente, continuar sendo referência como órgão máximo executivo de trânsito.