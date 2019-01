Fundo de Apoio à Comunidade Ações do FAC intensificam políticas inclusivas em Campo Grande

O êxito na execução do arrojado planejamento da política publica de inclusão em 2017 e 2018 levou o prefeito Marquinhos Trad (PSD) a reforçar e dar prioridade, de forma ainda mais intensa, ao viés social de sua administração. No terceiro ano de mandato as planilhas de investimento em obras e serviços contemplam, com singular destaque, a perspectiva da promoção humana e da satisfação das pessoas.

Esse olhar tem como executoras institucionais e funções técnicas e operacionais mais específicas as áreas essenciais, que atuam de maneira articulada e transversal, como a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) e o Fundo de Apoio da Comunidade (FAC). Em consequência, o modelo implantado pelo governo municipal rendeu premiações e referências em indicadores nacionais de desempenho.

Para fortalecer e ampliar as intervenções de caráter inclusivo, o FAC desempenha um papel relevante no contexto solidarista e ainda ajuda a incrementar o foco emancipista das políticas sociais da Prefeitura. Sua presidenta, a primeira-dama Tatiana Trad, vem desdobrando-se na articulação com segmentos da sociedade capazes de participar de vários mutirões colaborativos. São iniciativas que complementam ou acrescentam parcerias à rede humanista.

ANO LETIVO - Pra o presente período escolar, o FAC tem no seu acervo de ações o projeto "Adote um ceinf". Trata-se de atrair pessoas e segmentos da sociedade civil para cooperar com a manutenção e serviços essenciais ao funcionamento dos Centros de Ensino Infantil. No ano passado, uma reunião com essa finalidade mobilizou as 55 madrinhas que apoiam o fundo para lançamento dos programas, entre os quais o Adote um Ceinf.

"Campo Grande tem 101 Ceinfs, muitos deles há anos sem reforma, e por isso a necessidade do projeto", explicou Tatiana. Um dos resultados da reunião foi o estoque de doações de material e brinquedos. Inicialmentem, os Ceinfs catalogados para a primeira parte das reformas foram o Lar de Sheila (Coophatrabalho), Vila Nasser, Sônia Helena B.B. dos Santos (Jardim Panorama) e Nossa Senhora Auxiliadora (Bairro Aero Rancho).

Além das tradicionais Feijoada do FAC e Campanha do Agasalho, o FAC - em conjunto com a Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) - mergulhou também na realização da Cidade do Natal, um dos mais belos e prestigiados atrativos anuais da cidade. O mais recente, que começou e dezembro e terminou este mês, em 30 dias mais de 400 mil pessoas circularam no espaço estruturado para o evento, nos altos da Avenida Afonso Pena.

A idéia agrada gente de todas as idades. Se as diversões são garantidas para crianças, os jovens e adultos não têm do quê reclamar, porque a programação contempla todas as faixas etárias: decorações completas de ambientação do mundo mágico de Papai Noel, brincadeiras, praça de alimentação, shows musicais e outros atrativos estão combinados com a geração de empregos e a receita destinada a fins filantrópicos.