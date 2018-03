Fundo de Apoio à Comunidade Ações sociais do município somaram 16 mil atendimentos do FAC Primeira-dama, Tatiana Trad fez uma prestação de contas das ações

Foto: Paulo Francis

O projeto idealizado pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e denominado "Mulheres por amor a Campo Grande" motivou a realização de um evento nesta terça-feira (6), no auditório da Esplanada Ferroviária de Campo Grande, no qual a primeira-dama, Tatiana Trad apresentou resultados do primeiro ano como gestora.

No total foram realizados 16 mil atendimentos em cursos e treinamentos, assistência direta a 500 famílias e entregues 10 mil cobertores e agasalhos, além de brinquedos e cestas básicas entregues mensalmente para pessoas cadastradas.

"Retomamos algumas iniciativas como a Feijoada do FAC, promovemos cursos de capacitação e geração de renda e o primeiro deste ano será um curso direcionado para 600 participantes, de produção de ovos de páscoa. Além disso, temos novos projetos como Bazar do Bem, Horta Comunitária e Adote um Ceinf, sempre focando no atendimento das famílias em condição de vulnerabilidade", observa a primeira-dama.

Na avaliação do prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), o trabalho desenvolvido pela primeira-dama, Tatiana Trad e a vice-prefeita, Adriane Lopes é feito em silêncio e sem alarde, demonstrando o verdadeiro valor do amor ao próximo.

"O mérito dos atendimentos e ações apresentados aqui no evento são delas, a Tatiana e a Adriane. Longe dos holofotes e com muita dedicação estão contribuindo para melhorar a vida da população".

POLÍTICAS PÚBLICAS

A subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher, Carla Stephanini, participou do evento e destacou que a agenda de ações relativas ao mês da mulher (março) abordarão temas atuais e de enfrentamento a violência feminina. "É fundamental continuar com um trabalho focado na educação e prevenção, pois, somente assim conseguiremos a erradicação da violência contra a mulher pactuada na convenção interamericana de Belém do Pará", observou.

Estão confirmados eventos como: blitz educativa no dia 8 março (Avenida Afonso Pena), Seminário de Cuidados no Parto para discutir violência obstétrica no dia 9 março, assinatura de decreto para funcionamento de rede municipal de atendimento a mulher vítima de violência e inauguração da revitalização da Aldeia Urbana Indígena 'Marçal de Souza', no dia 27 de março que foi revitalizada como parte de projeto de melhorias para comunidade feminina indígena urbana e que recebeu apoio da Embaixada do Canadá.

"Uma das maiores conquistas foi a criação da Casa da Mulher Brasileira, no entanto, é um trabalho que precisa se estender para outras reflexões, como por exemplo, o pequeno espaço concedido às mulheres em cargos políticos. O número não ultrapassa 10% seja na esfera municipal, estadual ou federal", argumentou a subsecretária municipal.