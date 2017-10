CHAPA ÚNICA Adelaido Vila é eleito novo presidente da CDL-CG Com chapa única, novo presidente é eleito por aclamação e assume triênio 2018-2020

Foto: Divulgação

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG) realizou na sexta-feira (6) uma assembleia com seus diretores e por aclamação, em chapa única, elegeu seu novo presidente para o triênio 2018-2020 para administrar a entidade varejista, braço regional da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e representante atual de aproximadamente 3,5 mil empresários de Campo Grande e região. Adelaido Vila é empresário e atualmente exerce o cargo de colaborador do Conselho de Segurança do Centro de Campo Grande. Hoje foi aclamado como presidente pela diretoria da entidade.

Os atuais diretores da CDL-CG realizaram uma reunião ordinária para deliberações e em seguida realizaram a assembleia, onde foi lido o edital de convocação para a eleição da nova mesa diretora e presidência da entidade.



Após a leitura, a chapa única “CDL Mais Forte com Você”, por aclamação, foi eleita a nova mesa diretora da CDL-CG, que assumirá o cargo a partir do dia 1º de janeiro de 2018.

“Quero inicialmente cumprimentar a chapa vencedora na pessoa do Adelaido. Desejar à nova Diretoria uma gestão serena e com muitas realizações. Estou muito feliz por doar meus conhecimentos a favor de uma entidade representativa e respeitada no comércio local. Com certeza enriqueceu o meu curriculum profissional. Concluo o meu mandato em 31 de dezembro próximo e a partir do dia 1º de janeiro de 2018, a nova Diretoria assume com o propósito de dar continuidade ao crescimento desta respeitada e representativa entidade. Acreditando que deixo a CDL em boas mãos parabenizo todos os associados convidando-os a receberem com muita alegria a nova Diretoria para o triênio 2018 a 2020”, declarou Hermas Renan Rodrigues, atual presidente da CDL-CG.

Em suas primeiras palavras, Adelaido Vila agradeceu ao atual presidente por todo seu trabalho frente à entidade lojista, sua contribuição pela entidade e dizer como pretende conduzir a nova gestão.

“Quero aqui agradecer primeiramente ao presidente Hermas por sua história de trabalho dentro da CDL Campo Grande como integrante da mesa diretora e depois como presidente. Agradeço ainda por confiarem a mim e aos novos diretores a gestão do próximo triênio. Vamos trabalhar com muito empenho em prol dos nossos associados, empresários de Campo Grande, para que a nossa entidade seja cada vez mais forte, representativa e um braço forte do comércio da nossa Capital”.

A posse da nova mesa diretora está agendada para o dia 21 de novembro, às 19h30, na sede da CDL Campo Grande, na rua Antonio Correa, nº 417, bairro Monte Líbano.



Perfis

Atual presidente -

Hermas Renan Rodrigues é empresário formado em Gestão de Micro e Pequenas Empresas. Eleito presidente da CDL Campo Grande para o triênio 2015-2017. Também integra o Conselho Administrativo da Cooperforte, bem como do Conselho Regional do Sesc/Senac e do Conselho Nacional do Sesc.



Futuro presidente

Adelaido Vila é empresário, pesquisador e bacharel em história com reconhecimento nacional. Foi membro e presidente do Rotary Clube Internacional (Cidade Morena) na gestão 2015/2016. Atuou como presidente do Conselho Comunitário de Segurança da área central de Campo Grande, por dois mandatos, 2011 a 2013 e 2014-2016. Já exerceu cargo como Diretor Executivo Núcleo Campo Grande PNUD/ONU, para os Desafios do Milênio. É também colaborador do conselho do Comércio Central de Campo Grande.



Nova Mesa Diretora

A nova mesa diretora da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande é composta por 23 representantes da área comercial e associados à entidade varejista.

Presidente - Adelaido Vila

Vice-Presidente - Edson Bigolim

2º Vice-Presidente - Juliano Kamm Whertheimer

1º Diretor Financeiro - Cristina Fialho

2º Diretor Financeiro - Juliana Rodrigues

1º Diretor Secretario - Adria Fabiola

2º Diretor Secretario - Eliezer Melo Carvalho

Diretor de SPC e Produtos - Denison Vidal Zubieta

Diretor de Marketing - Jackson Hass

Diretor de Patrimônio - Dijalma Kerpe

Diretor Institucional - Gil Saldanha

Diretor de Assuntos Jurídicos - Dijalma Mazali

Diretor CDL Jovem - Dandara Germiniani

Primeiro Suplente - Helma Firmino

Segundo Suplente - Valdir Jair

Terceiro Suplente - Ines Conceição da Silva



Comissão Fiscal - Efetivos

Marlon Tony

Juliano Berton

Edmar Santana Souza



Comissão Fiscal - Suplentes

Carlos Ishikawa

Antonio Carlos Paluri

Luciano Lopes

Edilson Pinheiro M. Junior