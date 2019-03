PREJUÍZO Adiamento do Festeja na Capital faz Procon autuar empresa Santo Show Promoções

Foto: Divulgação

O adiamento do show musical Festeja que estava previsto para o dia 16 de março em Campo Grande causou prejuízos àqueles que compraram os ingressos. De acordo com a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), a empresa ‘Santo Show Promoções’, responsável pelo evento, alega dificuldades para devolver os valores dos ingressos, e por conta disso, a empresa foi autuada pelo órgão e deverá pagar multa.

A empresa tem sido alvo de reclamações de diversos consumidores.De acordo com o Procon/MS, a realização do evento seria em um hotel tradicional, localizado na Avenida Guri Marques. Conforme o órgão, apesar de disponibilizadr um endereço eletrônico (www.fasttickets.com.br) e um número de telefone (3025 4006) que, hipoteticamente, seriam para sanar dúvidas sobre a devolução de valores, as pessoas que tentaram comunicação por encontraram o site indisponível e não conseguiram atendimento pelo telefone.

De acordo com o Procon, também foi considerada desobediência, a precariedade de informações sobre a liberação de meia entrada, o que conforme o órgão contraria o Decreto Federal 8 537/2015 em seu artigo 11 (que trata da concessão da meia entrada em shows culturais).