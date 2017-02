Cidade Agetran promove na Capital campanha trânsito seguro

O clima de carnaval seguro também estará no trânsito, com a campanha Carnaval Seguro “Minha Escolha faz a diferença no Trânsito”, que será realizada no sábado (18.02), das 9h às 11h, na Rua 15 de Novembro entre Mercadão Municipal e o Camelódromo. Realizada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a ação busca, de forma bem humorada, repassar conceitos de segurança no trânsito.

Para chamar a atenção das pessoas, a campanha contará com a participação das integrantes do grupo teatral da Agetran que estarão vestidas de ciganas. A brincadeira será chamar a atenção para o “futuro” das pessoas que desrespeitam as regras do trânsito e destacar as consequências.

A intenção é criar um momento lúdico para alertar sobre situações que vêm acontecendo no trânsito e que podem causar acidentes. De acordo Ivanise Rotta, da Educação para o Trânsito da Agetran, a ação Carnaval Seguro visa alertar sobre as consequências de se fazer escolhas que colocam a vida em risco. “No contraponto queremos falar sobre o que ganhamos quando escolhemos respeitar a velocidade e não ingerir bebida alcoólica ao conduzir veículos”, destacou Ivanise.

A campanha educativa propõe, ainda, uma ação para o Carnaval 2017, abordando os principais fatores de risco apontados pelo Programa Vida no trânsito em Campo Grande, que são a velocidade excessiva e o uso do álcool por condutores. “As pessoas que participarem da abordagem serão conclamadas à percepção desse tipo de comportamento e, sendo orientadas, poderão fazer a diferença, com novas escolhas para transitar com segurança”, argumenta.

A ação tem como parceiros a Guarda Municipal, BPTRAN, Secretaria Municipal de Saúde, com a distribuição de preservativos e Secretaria Municipal de Educação, que participará com a Banda da E.M. Eduardo Olímpio Machado) e SES seguindo a resolução do CONTRAN N° 654.