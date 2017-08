Alcides Bernal Alcides Bernal é eleito presidente estadual do partido Progressista de MS

O partido Progressista de Mato Grosso do Sul realizou a eleição de seu diretório, durante a convenção estadual, no dia 11 de agosto, elegendo por unanimidade o vice-presidente nacional do PP, Alcides Bernal, como presidente da sigla em MS, por dois anos.

Os progressistas, conduzidos por Bernal, estão trabalhando para organizar o PP para disputar as eleições de 2018 em condições de igualdade e competitividade, com o objetivo de fazer um MS melhor. Bernal irá percorrer o interior do Estado para regularizar os diretórios municipais e fortalecer ainda mais o partido.

Progressistas de todo o Estado participaram da convenção, entre eles o presidente da Câmara Municipal de Corumbá e membro do diretório nacional do PP, vereador Evander Vendramini, e os vereadores da bancada progressista de Campo Grande, Cazuza, Dharleng Campos e Valdir Gomes, que foram unanimes ao afirmar que o PP, conduzido por Bernal, tem caminhado pelo rumo certo. “Nós progressistas confiamos em Bernal para fazer com que nosso partido cresça e ocupe mais espaços na política estadual, que anda carente de nomes sérios e comprometidos com a população”, afirmou Evander Vendramini.

Durante a convenção, Bernal foi convocado pelos progressistas a disputar as eleições de 2018 e se colocou a disposição do partido. “Fico muito honrado com esse pedido dos progressistas e atenderei ao convite com muita disposição”. Ainda não ficou definido qual cargo Bernal concorrerá.

Os progressistas também definiram que estão abertos a conversas com outros partidos e o nome do delegado Moura Fé é um dos que está à disposição para concorrer a um cargo majoritário, tanto em coligação, quanto em chapa pura.