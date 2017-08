Além de ser assediada PM é ferida com garrafada em tabacaria da capital

Uma policial militar , de 28 anos, foi ferida na cabeça no momento em que tirava satisfação de um homem que teria passado a mão em suas nádegas. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (4) em uma tabacaria localizada na Orla Morena, em Campo Grande. A agressora seria uma amiga do rapaz que assediou a militar.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, no momento em que saia do bar, por volta das 4h28 desta sexta-feira (4), um homem teria passado a mão nas nádegas da militar. Quando tomava satisfação com o rapaz sobre o ato, uma amiga do suspeito, de 20 anos, teria começado uma discussão.

Durante a briga, ela teria pego uma garrafa de cerveja que estava em cima de uma mesa, e atirado contra a cabeça da militar, que teve um corte na testa. Para a polícia, a autora disse que agiu para se defender, já que segundo ela, a policial estaria puxando seu cabelo.

As mulheres foram separadas por amigos que estavam na tabacaria e a militar encaminhada para a Santa Casa. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) do Centro de Campo Grande.