Universidade Alunas da UMI vão disputar torneio internacional de Cachibol

Jogadoras da UMI embarcam para Cancún para disputar Cachibol Foto: UCDB

Alunas do programa Universidade da Melhor Idade (UMI) da Universidade Católica dom Bosco (UCDB), comandadas pela professora Michele Veruska, disputam a partir desta quinta-feira (6) até o dia 9 de setembro o 2º Torneio Internacional de Cachibol, em Cancún (México). Cerca de 30 jogadoras embarcaram na segunda-feira (3) para participarem representando a Católica.

“Esta é a primeira vez que estamos participando de um torneio desse porte. É uma honra e o reconhecimento do nosso trabalho a nível internacional. Também vai ser bom ter o contato com outros atletas da terceira idade”, comemorou a coordenadora da UMI, Leiner Maura Alves Viera de Mello.

O Cachibol é um esporte adaptado praticado em conjunto para a terceira idade, semelhante ao voleibol, com regras especiais, como a possibilidade dos jogadores segurarem a bola com as mãos antes de realizarem jogadas para lançar ao lado adversário, além disso, não é permitido que os atletas saltem durante os jogos.

Texto sob a supervisão de Gilmar Hernandes