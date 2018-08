UCDB Alunos da Escola Estadual Professora Izaura Higa participam de Dia de Campus

Alunos conheceram a Paróquia Universitária São João Bosco Foto: UCDB

Nesta terça-feira (21), alunos do ensino médio da Escola Estadual Professora Izaura Higa, acompanhados de dois professores, participaram do Dia de Campus promovido pela Área de Relacionamento (SeR) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Durante a visita técnica, os 35 estudantes tiveram a oportunidade de conhecer a Fazenda-Escola e o campusTamandaré, onde visitaram o laboratório de solos da Engenharia Civil, a Metal Mecânica, o Núcleo de Práticas Jurídicas (Nuprajur), o Hospital Veterinário, os laboratórios de anatomia humana e vertebrados no bloco Biossaúde, a Clínica-Escola e a Biblioteca Pe. Félix Zavattaro.

A aluna Alice Henrique, de 17 anos, comentou sobre o local que mais gostou: “Com certeza, minha parte favorita foi conhecer a Metal Mecânica, pois pude aprender mais sobre o curso que desejo fazer, que é a Engenharia Mecânica”. Na mesma data, os estudantes também estiveram no Laboratório de Comunicação (Labcom), onde conheceram os projetos de extensão dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, participaram da gravação do programa Estúdio e estiveram na Rádio FM Educativa UCDB (91.5)

Voltado para os alunos do terceiro ano do ensino médio com o intuito de proporcionar a vivência acadêmica e ajudá-los na escolha da carreira que pretendem seguir, o Dia de Campusé realizado todas as terças-feiras e quintas-feiras. Escolas interessadas podem agenda a visita por meio do SeR, basta ligar no número (67) 3312-3562.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.