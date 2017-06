Rede Municipal de Educação Alunos da reme partipam de formatura de progama antidrogas

Alunos de cinco escolas da Reme (Rede Municipal de Educação) que cursaram o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência) no primeiro semestre participaram nesta quinta-feira (22), de formatura no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

O evento fez parte da 19ª Semana Nacional Antidrogas e da 2ª Semana Estadual Antidrogas. A formatura, que reuniu 480 estudantes da Rede Municipal, marcou os 20 anos do programa, que é desenvolvido pela Polícia Militar e atualmente atende 70% das escolas municipais.

Participaram alunos das escolas Arassuay Gomes de Castro, João Cândido de Souza, José Mauro Messias da Silva, Luiz Cavalon e Oliva Enciso. Neste primeiro semestre, a parceria entre a Semed e a Polícia Militar garantiu que 2.795 alunos de 31 escolas da Reme fossem orientados sobre as drogas lícitas e ilícitas.

As crianças também aprenderam a identificar os aliciadores que costumam agir no entorno das escolas, oferecendo entorpecentes.A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, que participou da solenidade como presidente do Comad (Conselho Municipal Antidrogas) destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos profissionais que atuam no Proerd e ressaltou a necessidade das orientações serem replicadas para toda a comunidade. “Vocês agora tem a missão de passar aos colegas e familiares as mensagens e ensinamentos do programa. Temos que cuidar das pessoas que amamos e não permitir que elas se envolvam com as drogas”, enfatizou a secretária.

O coordenador do Proerd, Coronel Toni Zerlotti, disse que a expectativa é ampliar o número de alunos da Reme atendidos no segundo semestre. “Temos uma grande parceria com a Semed. Nossos instrutores são recebidos sempre com muito carinho pelos profissionais das escolas e isso valoriza nosso trabalho”, destacou.

A solenidade no Centro de Convenções também marcou o início das formaturas das demais escolas participantes do Proerd, que irão ocorrer nas próximas semanas. Na Reme, a primeira escola a realizar a formatura foi a Nazira Anache, que teve 100 alunos participantes do programa neste semestre.

Para os pais, a participação dos filhos no Proerd é um suporte importante a educação familiar no sentido de manter as crianças longe das drogas e violência.

É o caso da Viviane Martins Nunes, mãe do aluno Kelton Felipe Nunes Fernandes, 10 anos, que participou da formatura na escola Nazira Anache. Ela conta que o filho mudou o comportamento, se tornando mais responsável após a participação no Proerd.

“Ele fiscaliza a brincadeira dos irmãos e chama atenção sobre o que são drogas ilícitas e lícitas. Acho de extrema importância o programa nos dias de hoje, já que as crianças tem muita influência negativa”, pontuou.

Kelton concorda que passou a ficar mais atento às pessoas na rua e agora buscar se envolver mais em atividades de conscientização dentro da escola. “Aprendi muito sobre o mal que as drogas fazem, por isso procuro ensinar aos meus amigos o que aprendi”, disse.

Caminhada

Após a formatura, a secretária Ilza Mateus, alunos e entidades organizadoras da Semana Nacional Antidrogas e da Semana Estadual participaram da “Caminhada pela Vida”, que teve saída do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo e encerramento no Comando Geral da Polícia Militar do Estado.

As atividades da Semana Nacional e Estadual Antidrogas terminam no sábado (24), com o Futebol “Bom de Bola, Bom na Escola”, no sindicato dos Farmacêuticos, no bairro Vilas Boas.