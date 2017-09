Assebilidade Alunos da Reme recebe cadeiras de roda

Foto: Divulgação/ PMCG

A Prefeitura de Campo Grande vai entregar hoje (22), por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), 26 cadeiras de rodas para alunos da Rede Municipal. Serão beneficiados alunos dos Ceinfs até o 9º ano do Ensino Fundamental.

No total, nos últimos oito meses de gestão, já foram entregues 36 cadeiras que estão em uso nas escolas da Reme.

Além disso, outras 20 que já foram prescritas estão em processo de compra. Com isso, 82 alunos estão sendo assistidos e tendo sua locomoção garantida.

De acordo com a chefe da Divisão de Educação Especial (DEE) da Semed, Lizabete Coutinho de Lucca, o objetivo é desenvolver ações que assegurem a qualidade de vida e a acessibilidade dos alunos, por isso diariamente as equipes da DEE percorrem as unidades escolares para realizar um levantamento das crianças que necessitam tanto de atendimento clínico, quanto de material adaptado.

Através da parceria com a Sesau, os alunos atendidos pela Educação Especial têm sido encaminhados e regulados pelo sistema (Sisreg). São oferecidos atendimentos clínicos, avaliação diagnóstica, audiometria, potenciais evocados auditivos de tronco cerebral e indicação de cadeiras de rodas, órteses e próteses.

Desde março, 40% dos alunos da educação especial já foram atendidos através do projeto de acessibilidade e inclusão desenvolvido em parceria com a Semed e Sesau.

Dados do Educacenso 2016/2017 apontam que a quantidade de alunos matriculados na Reme, atendidos pela equipe de tecnologia assistiva da DEE, somam 1.405, entre crianças com deficiência intelectual, física, auditiva e deficiências múltiplas.

Serviço

A entrega das cadeiras será realizada no Centro Especializado em Reabilitação da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), a partir das 8 horas.

O Centro fica na Rua Carlinda Togni, 251, Vila Progresso.