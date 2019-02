Extensão Alunos da UMI iniciam o semestre com Aula Magna

Momento de oração foi conduzido pelo Pró-Reitor de Pastoral, Pe. João Marcos Araújo Ramos, durante a Aula Magna Foto: UCDB

Para recepcionar os novos acadêmicos, a Universidade da Melhor Idade (UMI) — programa de extensão da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) — promoveu uma Aula Magna na tarde desta quarta-feira (20). No anfiteatro do bloco B do campus Tamandaré, veteranos e calouros receberam orientações a respeito do ano letivo, como atividades previstas, horários das aulas e informações sobre projetos desenvolvidos em parceria com os programas de mestrado e doutorado da Instituição.

Também foi realizado um momento de oração pela Pró-Reitoria de Pastoral, além de uma palestra sobre “A importância da água para a saúde humana”, ministrada por Willian Carvalho, coordenador de projetos sociais da concessionária de água de Campo Grande, Águas Guariroba.

Com o intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida para quem tem mais de 50 anos, a UMI oferece aulas de informática, saúde e idiomas, além de atividades artísticas (coral, teatro, oficinas de arte e dança). Também há modalidades esportivas e exercícios físicos como biodança e hidroginástica. Constituído por quatro módulos — iniciante, básico, integrado e permanente, o programa recebe novos alunos a cada semestre. Mais informações sobre a Universidade da Melhor Idade podem ser adquiridas por meio do número (67) 3312-3427.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.